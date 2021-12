Il nuovo calendario della polizia di Stato

REGGIO EMILIA – Legalità, giustizia, solidarietà, sostegno, rispetto e memoria. Sono solo alcuni dei valori che 12 poliziotti hanno tradotto in immagini, attraverso le foto che compongono il #CalendarioPolizia 2022. Il calendario della Polizia di stato 2022 racconterà l’attività operativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in un modo diverso: le fotografie che accompagnano i mesi sono state scattate, infatti, da 12 poliziotti che hanno così coniugato passione professionale e sensibilità estetica.

Un viaggio nei valori nei quali si riconoscono i poliziotti. Questa l’idea per la creazione del calendario 2022. Le tavole fotografiche sono state realizzate da poliziotti attraverso un concorso fotografico. Come ogni concorso, a giudicare gli scatti c’è stata una giuria di esperti composta da Roberto Koch, fondatore dell’agenzia Contrasto, in qualità di presidente, Rino Barillari decano dei fotografi italiani e Tiziana Faraoni (foto editor dell’Espresso).

Questo viaggio ha però anche uno scopo: quello della solidarietà. In collaborazione con Unicef, organizzazione con la quale la Polizia vanta una partnership ultra ventennale, questo calendario si pone l’obiettivo di finanziare il progetto “Covax, per un accesso equo e globale ai vaccini per i bambini dei Paesi più poveri del mondo”. Una quota della somma raccolta verrà inoltre devoluta al “Piano Marco Valerio” che sostiene i poliziotti con figli minori affetti da gravi patologie croniche.

Le foto scelte, come ha sottolineato il capo della Polizia Lamberto Giannini “Sono le immagini riflesse che le nostre donne e i nostri uomini hanno immortalato di se stessi e che riconsegnano – dopo due difficili anni – una Polizia di Stato immutata nella sua identità e rafforzata nel suo impegno quotidiano per la comunità”.

Acquisto tramite bollettino postale con versamento sul conto corrente: postale nr. 745000, intestato a “comitato italiano per l’unicef”. Causale del bollettino “calendario della polizia di stato 2022”. Prezzo come nelle passate edizioni, si può avere quello da parete al costo di 8 euro e quello da tavolo a 6 euro. Consegna la copia della ricevuta del versamento all’ufficio relazioni con il pubblico della tua questura di riferimento e ritira la copia del calendario. Sarai contatto dalla tua questura appena le copie saranno disponibili in sede.

Acquisto tramite il sito di Unicef: acquista la tua copia direttamente dalla sezione regali del sito unicef