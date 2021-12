REGGIO EMILIA – Il Covid fra crescere il numero di reati commessi on line. Secondo il bilancio dell’Arma dei carabinieri, nel 2021 è rimasto pressoché invariato il numero dei reati: 13.567 contro i 13.089 del 2020. In controtendenza, invece, le truffe on line che continuano ad aumentare (1.607 nel 2021, rispetto alle 1.540 nel 2020 e le 1.155 del 2019), con una media di oltre 4 al giorno. Costante la crescita della litigiosità: circa 160.000 le richieste pervenute al 112 (circa 450 al giorno) di cui 2.227 (poco più di 2.000 nel 2020) per liti in famiglia e tra vicini.

Il 2021 è stato un anno d’intenso lavoro per i carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia. Ci sono stati 20.965 servizi di pattuglia e perlustrazione, che hanno visto l’impiego complessivo di 42.070 carabinieri. Ben 1.577 servizi di ordine pubblico, che hanno visto operare 2.945 militari. Sono state identificate 94.753 persone e sono stati controllati 64.616 veicoli.

Ci sono stati, in tutto, 248 arresti per vari delitti e sono state denunciate 3.267 persone per molteplici reati. Sono stati 2.578 i reati scoperti con l’identificazione dei responsabili (tra cui 4 omicidi, 27 rapine, 259 furti, 435 truffe e frodi informatiche, 162 reati di spaccio di stupefacenti, 26 estorsioni, 32 violenze sessuali, 2 sfruttamento della pornografia minorile).

Intensa anche l’attività finalizzata a garantire la sicurezza nella circolazione sulle strade, con l’intervento in oltre 308 sinistri stradali. In questo ambito sono state 79 le persone denunciate (in prevalenza per guida sotto in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti), 1.958 le infrazioni rilevate al codice della strada, 127 le carte di circolazione ritirate per veicoli posti in circolazione senza la prescritta revisione, 105 le patenti ritirate (in prevalenza per guida in stato d’ebbrezza) e 177 i veicoli sequestrati o sottoposti fermo amministrativo.

Sul fronte della lotta alla droga, nel corso del 2021 sono state arrestate 64 persone e ne sono state denunciate 112. I carabinieri hanno sequestrato 15 chili di hascisc, 75 chili di marijuana, 1 chilogrammo di cocaina e 500 grammi di eroina. L’elemento di conferma nel 2021, documentato dalle indagini antidroga, è certamente l’approvvigionamento di droghe attraverso “spedizione” via posta o l’acquisto di quelle sintetiche in internet attraverso il deep web, ovvero quella parte di internet nascosta ai grandi motori di ricerca nella quale si trova di tutto.

Liti in famiglia

Dall’inizio dell’anno, al 112 del Comando Provinciale di Reggio Emilia sono pervenute oltre 160.000 richieste telefoniche, circa 450 al giorno. Di queste, 2.227 (6 al giorno) per liti tra le mura domestiche (cosiddette liti in famiglia), in strada e tra vicini.

Un fenomeno in costante crescita quello delle litigiosità e delle violenze nelle mura domestiche, maggiormente accentuato nel periodo della pandemia, che nel corso del 2021 ha visto i carabinieri operare numerosi arresti e denunce grazie anche al maggior coraggio avuti dalle stesse vittime che hanno trovato la forza di denunciare in virtu’ delle recenti disposizioni emanate a loro favore dalle disposizioni di legge del Codice Rosso.

In particolare sono state 115 (94 nel 2020) le persone arrestate e denunciate per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, 246 le persone arrestate e denunciate per lesioni personali, 54 quelle denunciate per percosse e 254 quelle denunciate per minacce.

Relativamente al fenomeno del bullismo una ventina sono stati i minori segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Le condotte vessatorie dei bulli nel caso in specie si sono concretizzate in attività delittuose concernenti minacce, lesioni personali, rapine.