Green pass, oltre 4mila controlli in una settimana: 12 sanzioni

REGGIO EMILIA – Nella settimana dal 13 al 19 dicembre su 4.420 persone in provincia di Reggio Emilia alle quali è stato chiesto il Green Pass, 12 non sono risultate in regola e dunque sanzionate. Altre 230 persone sono state controllate e sanzionate perchè non indossavano la mascherina.

I controlli – secondo il report della Prefettura – hanno interessato anche 756 attività ed esercizi pubblici, una decina quelli multati. In un caso è stata disposta la chiusura temporanea. Dal report emerge che sono state verificate anche persone risultate positive al virus e quindi tenute a restare al proprio domicilio. In questi casi però è emerso il rispetto delle disposizioni e nessun cittadino è stato denunciato.