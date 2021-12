Ghiardo di Bibbiano, lunedì lavori alla rete idrica: niente acqua

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Sono in vista importanti interventi di manutenzione programmata alla rete idrica di Bibbiano, nella frazione di Ghiardo. Lunedì 6 dicembre è previsto l’intervento di 2 squadre di tecnici in Via Monte Santo all’altezza di via F.lli Corradini e in Via Monte Santo all’altezza del civico 55 per lavori sulla rete e sostituzione di componenti ammalorati.

Contemporaneamente verrà inserita una nuova saracinesca di linea ai fini di garantire una migliore funzionalità dell’acquedotto e per poter permettere in futuro efficienti interventi di manutenzione programmata. L’intervento inizia e si conclude nella giornata di lunedì dalle 8,30 alle 16 circa. Per consentire i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle seguenti strade e nelle zone a loro limitrofe:

Via Portella delle ginestre

Via Leonardo da Vinci

Via M.ri di Cervarolo

Via Bissolati

Via Montefiorino

Via Grieco

Via Calatafimi

Via Curtatone

Via Tarasconi

Via Monte Santo dal civ 1 al 59 e dal 2 al 38

Via F.lli Corradini dal civ 32 al 60 e dal 61 al 93

Via Che Guevara

Via King

Via Fosse Ardeatine