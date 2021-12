Gazzano, inaugurato il depuratore delle acque reflue

VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Importante data quella odierna per gli abitanti di Gazzano: l’importante frazione del comune di Villa Minozzo, che sino ad oggi risultava sprovvista di un impianto di depurazione delle acque reflue, è finalmente dotata di questa importante infrastruttura che permetterà alle acque, che vengono collettate mediante un sistema di reti fognarie, di essere depurate e restituite integre all’ambiente naturale.

L’abitato di Gazzano, posto all’interno del Parco naturale dell’Appennino reggiano ed a poca distanza dal bacino artificiale di Fontanaluccia realizzato nel 1928 a servizio della centrale idroelettrica di Farneta, ha potuto accedere alla pianificazione degli interventi di Atersir con deliberazione di consiglio d’Ambito n°45 del 29/09/2015, e il depuratore è stato inserito nel programma operativo degli interventi 2015-2019 per un importo complessivo di 350mila euro.

Le opere hanno comportato la realizzazione ex-novo di un impianto di trattamento con una potenzialità di 400 abitanti equivalenti, ubicato in un’area ad ovest dell’abitato adeguatamente scelta per rispettare le distanze dagli edifici esistenti e non impattare sull’ambiente circostante. La tecnologia adottata è quella a biodischi per contenere le dimensioni della struttura, e l’impianto è per la gran parte realizzato con strutture interrate in cemento armato al fine di limitare l’impatto paesaggistico: le uniche parti visibili sono il vano tecnico per l’alloggiamento dei quadri elettrici e di telecontrollo ed una copertura in vetroresina.

“Inauguriamo un impianto di notevole importanza ambientale – ha rilevato Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo – e di inestimabile valore per la salvaguardia della natura della nostra montagna. Si tratta di una installazione che va a beneficio sia degli abitanti del luogo sia di coloro che, in tutte le stagioni, sono nostri ospiti e godono delle bellezze e della salubrità del territorio. Oggi è una giornata significativa per Gazzano e per l’intero villaminozzese, che evidenzia ancora una volta l’impegno che le istituzioni stanno portando avanti per mantenere l’Appennino pulito, ordinato e in buona salute, in un rapporto equilibrato tra le attività umane e la necessità di preservare un luogo d’ingente pregio sotto il profilo naturalistico, ma non solo. Ringraziamo Atersir, l’agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, Ireti, la società del gruppo Iren che ha diretto l’intervento, i progettisti e le aziende esecutrici di questa preziosa infrastruttura”.

“La tecnologia adottata per la realizzazione del depuratore di Gazzano – ha sottolineato Francesco Masetti di Ireti – consentirà di restituire all’ambiente acque depurate in perfetta armonia con la bellezza dei luoghi circostanti. I parametri fisici e chimici delle acque in uscita sono pienamente rispondenti alle normative italiane ed europee e le acque potranno essere tranquillamente recapitate nei recettori di destinazione senza i problemi che si originavano prima della costruzione dell’impianto. In questa sede vorrei ringraziare tutte le imprese ed i tecnici che hanno partecipato alla sua realizzazione”