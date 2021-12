REGGIO EMILIA – Furto notturno in un negozio da parrucchiera in viale Risorgimento. I ladri, dopo aver forzato gli accessi, sono entrati e hanno rubato vari prodotti per l’attività tra cui piastre e phon. Tra danni cagionati per il furto e refurtiva sottratta il danno, nell’ordine di varie migliaia di euro, è in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Reggio Emilia per furto aggravato contro ignoti.