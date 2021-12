Ferrarini, domani c’è l’asta di Villa Corbelli

REGGIO EMILIA – È prevista domani in tribunale a Reggio Emilia l’asta per la vendita di Villa Corbelli, sede principale di Ferrarini e stabilimento in cui avviene la produzione del prosciutto cotto. L’immobile è stato pignorato per iniziativa del creditore Unicredit nell’ambito della procedura di concordato che interessa la storica azienda emiliana di salumi dal 2018. La base d’asta sarà di circa 3,7 milioni, mentre l’offerta minima è stata fissata in 2,7 milioni.

Tuttavia, anche “laddove l’immobile fosse aggiudicato e, contrariamente a quanto finora asserito dagli organi dell’esecuzione venisse accertata l’inopponibilità del contratto di locazione, il piano verrà modificato secondo modalità già esposte ben prima dell’ammissione al Tribunale di Reggio Emilia e che non comprometteranno la continuità aziendale”, fa sapere Ferrarini. “Il concordato- sottolinea l’azienda- non potrà essere pertanto revocato ma la gestione continuerà, gli impegni degli investitori non verranno meno e la proposta ai creditori rimarrà la medesima”.