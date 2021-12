Federconsumatori piange Concetta Chiaromonte

REGGIO EMILIA – Federconsumatori è in lutto per la morte della loro collega e compagna Concetta Chiaromonte che si è spenta questa mattina a soli 46 anni dopo una lunga malttia. Scrive Rino Soragni: “Concetta ha saputo, negli anni in cui ha lavorato in Federconsumatori Reggio Emilia, entrare nel cuore di colleghi ed utenti. Capace, competente, attenta ed affettuosa. È una perdita che ci lascia sgomenti. Ci stringiamo al marito, alle loro bambine e a tutti i loro cari”. L’associazione chiuderà, per lutto, nella giornata di venerdì 10 dicembre. Sabato i funerali alle 9 nella chiesa di Sant’Alberto a Reggio.