Easy Lift, premio produzione di 2.000 euro in busta paga

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Easy Lift, l’azienda di Brescello che, da oltre 15 anni, progetta e produce piattaforme aeree cingolate per il sollevamento di persone funzionali, semplici da utilizzare e soprattutto sicure, ha deciso di premiare con 2.000 euro di premio produzione in busta paga i dipendenti, come riconoscimento dello sforzo collettivo per mantenere sempre attiva la produzione e limitare quanto più possibile i ritardi nelle consegne delle macchine ai clienti, in un anno in cui non sono mancate le difficoltà organizzative.

Due mila euro in due tranche in busta paga, al termine di un anno caratterizzato da paura ed incertezza a causa del protrarsi della pandemia, segnato dalle difficoltà nel reperimento di materie prime e componenti, che vedrà però l’azienda di Brescello, negli ultimi anni in continua crescita, chiudere il fatturato con un risultato straordinario, +50% rispetto al fatturato del 2020.

“Il valore di un’azienda è anche l’esperienza, le capacità, l’innovazione e la volontà dei suoi dipendenti. Il successo di Easy Lift di questi ultimi anni è stato raggiunto grazie alla collaborazione di ogni singolo membro dello staff aziendale che abbiamo voluto ringraziare per l’impegno e la passione che non sono mai venuti meno in questi mesi difficili. Grazie a tutti per questo straordinario lavoro in team”- queste le parole di Michele Sorianini, amministratore unico e CFO di Easy Lift, azienda fondata con il fratello, Emanuele Sorianini, direttore generale dell’azienda.

L’azienda di Brescello da sempre investe nelle risorse umane. Nel 2021 il numero di collaboratori è salito da 35 a 45, con un incremento delle quote rosa, impegnate in ruoli chiave nei reparti amministrazione, acquisti e vendite, ma nuove assunzioni sono già previste anche per l’anno che sta per cominciare e gli investimenti non finiscono qui.

Easy Lift ha infatti avviato la costruzione di una nuova sede commerciale e produttiva sempre a Brescello che dovrebbe essere inaugurata entro la fine del 2022.