REGGIO EMILIA – Droga e alcol sulle strade: cinque conducenti nei guai a Natale. una patente ritirata, due veicoli e una decina di grammi droga sequestrati. Complessivamente i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia hanno controllate 151 persone e 117 automezzi.

In particolare, nel corso dei controlli, un 60enne di Reggio Emilia è stato sorpreso a guidare la sua moto ubriaco (tasso alcolemico di 2.0 g/l): per lui ritiro della patente, sequestro della mezzo e denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Un 44enne di Parma è stato trovato alla guida di un camper sebbene sprovvisto di patente in quanto mai conseguita: per lui denuncia per guida senza patente e sequestro del camper.

Tre conducenti (un 32enne di Cavriago, un 32enne di Reggio Emilia e un 35enne di Reggio Emilia) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (5 grammi di hascisc, 3 di marijuana e un grammo di cocaina): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i tre fermati verranno segnalati alla Prefettura reggiana che, in seguito al rapporto stilato dai carabinieri, potrà loro ritirare, per la sospensione da 2 a 4 mesi, i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti.