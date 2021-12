Dischi sotto l’albero: il meglio dei maggiori artisti italiani e stranieri

MILANO – Quest’anno pensiamo a un disco per i regali natalizi perché artisti come Mina e Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Zucchero, Paolo Conte, Davide Van De Sfroos, solo per citarne alcuni, hanno realizzato cd con tutti i loro maggiori nuovi e datati successi, e non solo.

“MinaCelentano – The complete recordings” è la raccolta delle registrazioni in studio dei duetti di Mina e Adriano Celentano, arricchita dall’inedito “Niente è andato perso”, e impreziosita da materiale fotografico, tratto dalle varie session di registrazione in studio, mai pubblicato prima.

Anche “Tutti qui collezione 2021” di Claudio Baglioni è una raccolta con i suoi successi, da “Questo piccolo grande amore” ad “Avrai”, “E tu come stai”, “Sabato pomeriggio”, fino alle più recenti “Io non sono lì” e “Dodici note”, impreziosita da un racconto fotografico inedito.

Invece “Siamo qui” di Vasco Rossi comprende dieci nuove canzoni come il recente singolo omonimo e “Una canzone d’amore buttata via”, disponibile con copertine diverse in nove confezioni.

“Discover” è un album in cui Zucchero ha spogliato e rivestito, nel suo stile, iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali, con la partecipazione di Bono, Elisa, Mahmood e un inedito duetto virtuale con Fabrizio De André.

“Live at Venaria Reale” di Paolo Conte è una imperdibile raccolta con i brani più amati del cantautore (da “Sotto le stelle del jazz” a “Genova per noi”, “Via con me”, Come di”) e l’inedito “El Greco”.

“Maader folk” è il coraggioso viaggio in 15 tracce che Davide Van De Sfroos ha intrapreso per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana.

Nel campo femminile la scelta è caduta su Caterina Caselli, Alessandra Amoroso e Carmen Consoli.

“100 minuti per te” racchiude i più grandi successi di Caterina Caselli che raccontano il suo percorso artistico, da “Nessuno mi può giudicare” a “Perdono”, “Insieme a te non ci sto più” e “Cento Giorni”, insieme a gioielli nascosti del suo repertorio.

Si intitola “Tutto accade” l’album di inediti di Alessandra Amoroso, composto da 14 brani, fra cui i singoli “Tutte le volte”, “Sorriso grande”, “Piume” e “Canzone inutile”, che vantano le firme d’autori d’eccezione come Paolo Antonacci, Federico Zampaglione, Giordana Angi, Rocco Hunt.

È di Carmen Consoli l’album di inediti “Volevo fare la rockstar”, ricco di immagini fiabesche ed oniriche come in “Sta succedendo”, “Le cose di sempre” e nel singolo “Una domenica al mare”.

Fra i giovani ci sono Sangiovanni, Rocco Hunt, Coez, Motta e Speranza.

Finalista ad Amici, in gara a Sanremo 2022, con il suo progetto discografico che porta il suo nome e che contiene il platino “Lady”, gli ori “Tutta la notte” e “Guccy bag”, Sangiovanni è stato uno dei protagonisti della scorsa estate con il singolo “Malibu”.

In “Rivoluzione” convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare: contiene 15 tracce e featuring con, fra gli altri, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Carl Brave, Emis Killa, Boomdabash e Ana Mena.

Il nuovo progetto “Volare” in 13 tracce di Coez è stato preceduto dai due brani “Wu-tang” e “Flow easy”: accompagna l’ascoltatore in un percorso fatto di immagini di paesaggi urbani ma anche di cieli, orizzonti da guardare dai balconi, nuvole che accompagnano i sogni, i ricordi e le malinconie.

“Semplice” è il nuovo album di Motta, suonato, energico e potente, che cerca di far pace con le proprie contraddizioni attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici, come nel il singolo “E poi finisco per amarti”.

In “L’ultimo a morire” s’intravede tutta la multi-cultura di Speranza diventata un esempio virtuoso di rivincita sociale senza rinnegare i passi che l’hanno portato fin qui.

Anche le band sono in questo percorso che porta ai regali di Natale.

“Solo esseri umani” è l’album dei Nomadi di 11 brani in cd e vinile bianco, tra cui “Frasi nel fuoco”, “Solo esseri umani” feat. Enzo Iacchetti e “Il segno del fuoriclasse” dedicato ad Augusto Daolio.

“Il Volo sings Morricone” è il nuovo album del trio, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento: un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del maestro Ennio Morricone.

“Future memorabilia” è un avventuroso road trip in dieci tappe con destinazione musica cult con nuova veste future-pop targata Oliver Onions, da “Orzowei” (feat. Tommaso Paradiso) a “Sanokan” (feat. Claudio Baglioni).

“Ho sognato pecore elettriche” è l’album di inediti della PFM che vanta la presenza degli ospiti internazionali Ian Anderson e Steve Hackett nel brano “Il respiro del tempo”, oltre a Flavio Premoli, già co-fondatore di PFM, in “Transumanza jam”.

“Ho cambiato tante case” di Tiromancino contiene i successi “Finché ti va”, “Cerotti”, “Er musicista” con Franco126, “Domenica” e una preziosa collaborazione con Carmen Consoli in “L’odore del mare”.

“MTV Unplugged” dei Negrita è disponibile in vinile e cd con i suoi 15 brani, fra cui “El diablo” feat. Piero Pelù e “Rotolando verso Sud” feat. Rkomi.

Sul fronte internazionale non possono mancare Diana Ross, Santana, Elton John, Duran Duran, Tori Amos, The Chieftains e Norah Jones.

Con l’album “Thank you”, la leggendaria Diana Ross il suo legame con i fan con il video di “All is well” ma anche con “I still believe”, ​​una canzone sull’amore, la speranza e la positività.

C’è anche la gemma dei Procol Harum “A whiter shade of pale” dall’atmosfera malinconica nel nuovo album “Blessings and miracles” di Carlos Santana, con “Move” e “She’s fire” ad arricchirne il contenuto.

“The lockdown sessions” di Elton John è una raccolta di 16 canzoni in collaborazione con alcuni dei più grandi artisti, come in “Cold heart (Pnau remix)” con Dua Lipa che è certificato oro in Italia.

Della leggenda del pop Duran Duran, è l’album in studio “Future past” con i singoli “Anniversary”, “Invisible” e “Tonight united”.

Tori Amos ha raccolto in “Ocean to ocean” canzoni dalla forte carica emotiva che narrano una storia universale, come nella traccia “Speaking with trees”.

“Chronicles: 60 years of The Chieftains” è una straordinaria retrospettiva che ripercorre i brani più significativi della straordinaria carriera della band irlandese.

Norah Jones è al suo primo album natalizio in assoluto “I dream of Christmas”, una collezione di brani classici oltre a cinque nuove canzoni, fra cui “Christmas calling (Jolly Jones)” in cui l’artista esprime un profondo desiderio di allegria e di compagnia.