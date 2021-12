Cucciolotti monelli cercano casa

REGGIO EMILIA – Sono due cucciolotti maschi, simil pitbull, nati presumibilmente nel mese di agosto 2021, trovati in uno scatolone. Cercano urgentemente una adozione responsabile, anche separatamente, per crescere in un contesto familiare consapevole, naturalmente con persone che conoscono e sanno gestire la razza. Sono dei monelli giocherelloni, sani, microchippati e già vaccinati. Per chi volesse conoscerli sono visibili al Canile la Quiete di Castelnovo Sotto aperto su appuntamento al 349-818.96.27.