Covid, von der Leyen: “È tempo di discutere di obbligo vaccinale”

ROMA – “Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato ma è tempo di discutere sull’obbligo vaccinale“. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso dei lavori della conferenza stampa sull’emergenza da Covid-19. Von der Leyen ha poi voluto ringraziare il Sudafrica “per la velocità con cui ci hanno avvertiti sulla variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2. Ci hanno dato l’opportunità di agire velocemente. In questa situazione ogni giorno conta”.

La presidente della Commissione Ue ha tenuto a precisare che “l’Oms considera Omicron ad alto rischio, non conosciamo tutto di questa variante ma sappiamo abbastanza da essere preoccupati. È una corsa contro il tempo”. Von der Leyen ha inoltre spiegato: “Gli scienziati dicono di non saperne abbastanza. Sono necessarie due o tre settimane, che in pandemia sono un’eternità. Per questo la raccomandazione è ‘vaccinatevi’. Speriamo per il meglio, ma prepariamoci al peggio“. Von der Leyen ha infine reso noto che “le dosi del vaccino Pfizer per i bambini saranno pronte dal prossimo 13 dicembre”, ha concluso.