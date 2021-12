Covid, il vescovo: “Ascoltate i medici e la scienza”

REGGIO EMILIA – “Avremmo desiderato un tempo di prova più breve. Non è nelle nostre mani decidere questo, anche se possiamo collaborare, ascoltando le indicazioni più sagge che vengono a noi dal mondo medico e scientifico, dal rispetto della nostra vita e di quella dei nostri fratelli”.

E’ un passaggio della lettera scritta dal vescovo di Reggio Emilia Massimo Camisasca alla comunità ecclesiastica in occasione del Natale.

“Che – scrive il vescovo – giunge a noi in un momento che avremmo voluto diverso. La pandemia non ci ha ancora lasciati. Essa morde nuovamente le nostre vite, mettendo a dura prova la nostra pazienza e la nostra speranza”. Proprio per questo “voglio scrivervi, per invitarvi, ancora una volta, a supplicare Dio perché il virus sia debellato e soprattutto rinasca nei cuori la fiducia, la serenità, la capacità di relazioni e la gioia del lavoro”, conclude Camisasca.