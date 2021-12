Covid, da lunedì le prenotazioni per le vaccinazioni nella fascia di età 5-11 anni

REGGIO EMILIA – Da lunedì 13 dicembre si potrà prenotare la vaccinazione contro il Covid per la fascia di età 5-11 anni, nelle farmacie, col Fascicolo sanitario elettronico e agli sportelli Cup. Chiamata attiva, tramite sms, invece, per i circa mille bambini con malattie croniche, in carico ai servizi, che saranno i primi ad essere vaccinati. Per tutti gli altri bambini si dovrà prenotare. Le sedute vaccinali pediatriche saranno riservate ai bambini dai 5 anni compiuti in su ed il vaccino utilizzato sarà una dose pediatrica di Pfizer. Nella nostra provincia la platea interessata è di 34.000 bambini e ragazzini.