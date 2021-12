Commercio, a Reggio tiene e cresce di poco anche nel terzo trimestre

REGGIO EMILIA – Dopo il forte rimbalzo registrato nel trimestre precedente (+11,1%), il commercio al dettaglio in provincia di Reggio Emilia registra una nuova crescita (molto più contenuta) anche nel periodo luglio-settembre 2021. Un’analisi della Camera di commercio, infatti, evidenzia un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, che sale al 7,7% se il confronto lo si fa con il terzo trimestre del 2019, ormai a ridosso di una pandemia che ha fatto innalzare le vendite dei prodotti alimentari e quelle della grande distribuzione, mettendo per contro alla corda le vendite di beni non alimentari.

Già nella prima parte del 2020, infatti, il lockdown, le restrizioni sugli spostamenti e sull’accesso agli esercizi commerciali hanno determinato una evidente asimmetria sulle vendite dei diversi beni, con i consumi domestici prevalentemente concentrati sugli alimentari. Come già era accaduto in quello precedente, invece, anche nel terzo trimestre 2021 la forbice si è ridotta ed è proseguita la contrazione delle vendite di alimentari (-2,4% sul terzo trimestre 2020), mentre hanno continuato ad alzarsi quelle della grande distribuzione (+3,2%) e quelle relative ai prodotti non alimentari.

Molti operatori del comparto extra-alimentare sono alle prese, tra l’altro, con scorte valutate come “esuberanti” dal 27% delle imprese. In controtendenza rispetto ai dati di crescita provinciali delle vendite al dettaglio appare l’area montana, che sconta un calo dello 0,8% rispetto allo scorso anno, quando proprio nei mesi estivi, complici le restrizioni causate dal Covid, registrò una vera e propria impennata di arrivi e conseguenti acquisti. Lo studio evidenzia infine che una buona parte della crescita delle vendite del commercio al dettaglio è sostenuta anche dall’uso di piattaforme e-commerce.