Cna Pensionati, raccolti oltre 6mila euro per NonDaSola

REGGIO EMILIA – “Siamo felici di essere riusciti a fare l’iniziativa. Per noi si tratta di un momento molto importante di ripartenza, secondo la vision che il pensionato è una risorsa per il proprio ambiente e la propria comunità. NonDaSola è stata scelta per le attività drammaticamente molto attuali, ma soprattutto per il lavoro educativo che svolge nelle scuole per valorizzare il concetto di rispetto”. E’ il discorso di apertura di Laura Sassi, presidente Cna Pensionati, che ha fatto gli onori di casa al pranzo di beneficenza promosso dal sindacato Cna al ristorante Officina Gastronomica a Reggio Emilia.

Molto alta la partecipazione, tra iscritti al sindacato, imprenditori e dirigenti CNA, ma anche semplici cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo ad una causa che riguarda tutti sempre più da vicino.

La presidente di Cna Pensionati ha anche letto una lettera inviata dal sindaco Luca Vecchi e dall’assessora alle pari opportunità Annalisa Rabitti, che non sono potuti essere presenti ma ci tenevano a ringraziare il sindacato Cna per l’iniziativa e ribadire che il Comune di Reggio Emilia è in prima linea nella lotta al femminicidio e contro ogni violenza sulle donne, continuando a promuovere iniziative di sensibilizzazione che possano favorire una presa di coscienza e una responsabilizzazione individuale e collettiva, affinché sia chiaro che ciascuno e ciascuna di noi può fare la differenza nel processo di cambiamento culturale.

“L’incontro tra Cna e NonDaSola – ha spiegato il presidente Cna Reggio Emilia Giorgio Lugli – può rappresentare un crocevia in materia di lavoro, tema cruciale nel percorso di indipendenza e di libertà che intraprendono le donne vittime di violenza che entrano in contatto con l’Associazione NonDaSola Onlus. Crediamo fortemente in questo progetto, infatti, sono lieto di annunciare che la presidenza ha deliberato di sostenere la causa devolvendo il budget a disposizione delle strenne, circa 3.000 euro, che andranno ad integrare la raccolta fondi”.

Raccolta fondi che ad oggi conta 6.050 euro (1.500 euro donati da CNA Pensionati, 3.000 euro da CNA e 1.550 di donazioni di associati e privati).

Presente anche Federico Alessandro Amico, Presidente della Commissione Assembleare per la Parità e per i diritti delle Persone della Regione Emilia Romagna: “Potrebbe sembrare anomalo un uomo quale Presidente di questa Commissione, ma vuole essere un esempio per tutti gli uomini nel rispetto del ruolo delle donne e della loro importanza in tutti gli ambiti della società. La Regione, con appositi progetti finanziati, sta sostenendo e promuovendo la cultura della non violenza come un valore che deve passare alle nuove generazioni. Un investimento che non darà risultati immediati ma che auspichiamo dia riscontri positivi nel medio-lungo periodo”.

La necessità di ripartire da una cultura della non violenza (a partire dalle scuole), il leitmotiv di tutti gli interventi della giornata, è anche una delle missioni dell’Associazione NonDaSola Onlus, come ha spiegato la sua presidente Silvia Iotti: “le donne bisognose di aiuto ed accoglienza sono in aumento. A causa della pandemia, ora è ancora più difficile un reinserimento sociale e lavorativo delle donne che hanno subito violenza e, anche la permanenza del centro di accoglienza dai 6 mesi circa è passata ad almeno 10 mesi. L’iniziativa di oggi per noi è importantissima, ringrazio Cna Pensionati per averci scelto e a tutti per aver contribuito. Con il ricavato porteremo avanti nuovi progetti, magari in collaborazione con Cna”.

Tra gli altri ospiti della giornata, Francesca Bonomo, consigliera provinciale di parità, che ha riportato dei dati drammatici sulla crescita delle violenze di genere e ha rimarcato quanto il lavoro sia strategico per l’indipendenza delle donne, e il presidente regionale CNA Pensionati Salvatore Cavini, che ha ricordato il lavoro rivolto alle donne con appositi webinar avviato già nel 2019 e che proseguirà anche nel 2022.

Alla fine del pranzo, come da tradizione, si è svolta la lotteria interna con l’estrazione dei premi messi a disposizione da imprese associate.

La raccolta fondi di CNA Pensionati per NonDaSola resterà aperta fino al 31 dicembre 2021.

Conto Corrente Postale intestato a: CNA ASS.NE PROVINCIALE REGGIO EMILIA-PENSIONATI

IBAN: IT 98 Z 07601 12800 001006778920

Causale: OFFERTA PRANZO BENEFICO 5/12/2021 + COGNOME E NOME

Per informazioni: Elena Bonacini, tel. 0522 356488 oppure e-mail cnapensionati@cnare.it