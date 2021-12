Ciano, i vigili del fuoco intervengono per ospedalizzare un malato

CANOSSA (Reggio Emilia) – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per trasportare in ospedale una persona da ospedalizzare a Ciano d’Enza in via Carbonizzo nella frazione di Taverna. I pompieri sono dovuti intervenire con un’autoscala per fare uscire dalla finestra la barella con il paziente e farlo scendere a terra fino al cortile dove lo attendeva un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Montecchio.