Caterina, dolce come il miele

REGGIO EMILIA – Dolce come il miele, muso super buffo e occhi vispi, ha la gioia e la vivacità di un cucciolo, è curiosa e le piace un sacco uscire in passeggiata. Caterina è una cagnolina di taglia media molto buona, ubbidiente, va d’accordo con tutti ed è brava al guinzaglio. Una perfetta compagna di vita, che immaginiamo sonnecchiare serena nel suo posticino preferito in casa…. Perché Caterina merita di vivere fuori da quel box, lei ha tanta voglia di compagnia e di scoprire il mondo fuori di qui. Non è una cagnolina che può vivere in giardino, perché, oltre a volersi sentire pienamente parte della famiglia, è anche un’abile saltatrice. Dovrebbe avere circa 7 anni, ma davvero poco importa, è ancora una cucciola dentro. Si trova al Rifugio di Castelnovo Sotto aperto su appuntamento al 348- 101. 35.53 oppure 328- 587 00.06.