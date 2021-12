CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Trecento rotoballe di fieno sono andate distrutte in un incendio che è divampato questa notte, verso le 2, in un fienile a in via Barcaroli a Castellarano. Dentro al capannone di 500 metri quadrati c’era anche un’auto che è stata divorata dalle fiamme. La struttura è di proprietà di un reggiano, ma è in uso a un’azienda agricola di Sassuolo. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco da Reggio e Modena. I carabinieri di Castelnovo Monti e della stazione locale e vigili del fuoco dovranno ora indagare sulle cause del rogo.

