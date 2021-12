Cassonetto incendiato davanti alla sede della Cisl

REGGIO EMILIA – “Un atto grave ed inquietante l’incendio di un cassonetto davanti alla sede della Cisl di Reggio Emilia cui va la nostra solidarietà. Va fatta piena luce per accertare le origini di questo episodio avvenuto oggi in concomitanza con la manifestazione nazionale della Cisl a Roma”. Lo scrive su twitter il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, commentando l’incendio di un cassonetto avvenuto oggi davanti alla sede reggiana della Cisl.

Di rientro da Roma, Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale che, con diversi sindacalisti di Reggio e Modena, ha partecipato alla manifestazione “Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione. La responsabilità in piazza”, commenta: “Ci dispiace dovere commentare un simile episodio in un momento in cui abbiamo ribadito come il Paese abbia bisogno di coesione e unità. Al momento non abbiamo alcun elemento per ipotizzare un collegamento alla giornata di oggi o la volontarietà del gesto. Abbiamo massima fiducia nelle indagini della Polizia di Stato e, nel ringraziare anche per l’intervento dei Vigili del Fuoco, certamente formalizzeremo una denuncia contro ignoti nel caso in cui non si sia trattato di una casualità”.

“Per la Cisl – conclude la Papaleo – la piazza che oggi abbiamo rappresentato a Roma dà ancora più senso alle conquiste sindacali ottenute sulla manovra. Come ha rimarcato il nostro segretario generale Luigi Sbarra non ci servono conflitti sterili o populismo, ma migliorare la condizione dei lavoratori. Su questo saremo inflessibili”.