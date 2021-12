Capodanno a teatro, ci sono “A Christmas Carol” e “La vedova allegra”

REGGIO EMILIA – La fine di questo 2021 porta alla Fondazione I Teatri alcune importanti novità. Una nuovissima gift card ricaricabile della Fondazione I Teatri. Da caricare con la cifra che si desidera e donare a parenti, amici e anche a se stessi. Chi la riceverà, la potrà utilizzare e riutilizzare (sarà disponibile tutto l’anno) per acquistare tutti gli spettacoli della Fondazione I Teatri.

E poi, dopo lo stop causa pandemia, torna il San Silvestro a Teatro. Due sono gli spettacoli programmati.

Al Teatro Municipale Valli (ore 20.30) andrà in scena A Christmas Carol, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens. Punta di diamante del cast sarà ancora una volta Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Il racconto notissimo di Charles Dickens, viene proposto nella sua versione teatrale, con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, e molti altri successi), con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo.

Al Teatro Ariosto (ore 20.30) la Compagnia Corrado Abbati /InScena presenta La Vedova Allegra, la più popolare delle operette, in cui i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente parapiglia che, come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi, con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo.

Biglietti in vendita da martedì 7 dicembre su www.iteatri.re.it online e in biglietteria. Da martedì 7 dicembre alla biglietteria e online su www.iteatri.re.it sono in vendita anche tutti gli spettacoli di Opera, Concerti, Danza, Prosa e Musical programmati da gennaio a maggio 2022.

In biglietteria sono in vendita anche i carnet (almeno 3 titoli) scontati del 25% (ad eccezione dei musical, scontati del 15%). In vendita anche carnet Under 30, scontati del 40%. Infine, In base al decreto legge del 24 novembre scorso, l’accesso agli spettacoli dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 sarà consentito solo a coloro muniti di Green Pass rafforzato.