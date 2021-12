Campi di via Agosti, firmato l’accordo fra Comune e Reggiana

REGGIO EMILIA – E’ stata firmata ieri mattina in municipio la convenzione tra Comune e società Ac Reggiana che, attraverso un accordo di gestione degli impianti di via Agosti da parte della società calcistica, permetterà la nascita di un nuovo polo sportivo cittadino nel quartiere Santa Croce. L’accordo, che permette anche alla Reggiana e al Calcio di “tornare a casa”, è stato sottoscritto alla presenza del sindaco Luca Vecchi, dell’assessore a Educazione e sport Raffella Curioni e dal presidente della società granata Carmelo Salerno.

La convenzione

La convenzione, della durata di 24 anni, interessa una parte dei beni immobili – edifici, campi sportivi, spogliatoi – presenti nella vasta area (complessivamente oltre 100mila metri quadrati, con 11 campi da gioco e vari servizi annessi), proprietà della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e da essa concessa in usufrutto al Comune lo scorso aprile, per una durata di 25 anni. Da oggi tali beni vengono concessi in utilizzo e gestione alla società sportiva, affidandole gli impianti destinati al Calcio professionistico e al Settore giovanile e per i quali dovrà provvedere agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto riguarda il calcio professionistico e il connesso settore giovanile, i beni oggetto della nuova convenzione fra Comune e Reggiana riguardano: per i professionisti, il fabbricato di via Agosti 1 (destinato a sede), nuovi spogliatoi e servizi, un nuovo campo in erba artificiale Lnd Standard ad uso esclusivo, due campi in erba naturale ad uso esclusivo; per il settore Giovanile due campi in erba naturale ad uso esclusivo e spazi esterni per allenamento, un campo in erba naturale in uso condiviso con il Football americano, un campo in erba naturale in uso condiviso con le società dilettantistiche.

L’impegno economico della Reggiana

Con questa convenzione d’uso, la Reggiana si impegna a versare al Comune un canone annuale, a gestire gli spazi anche in favore di altre società sportive ed attività educative, ad occuparsi della manutenzione, del decoro e della funzionalità del patrimonio. Ma sopratutto la Reggiana si impegna per il bene comune della città, promuovendo o collaborando a progetti sociali, educativi e di pubblica utilità dedicati alle Giovanili del calcio dilettantistico del quartiere e al coinvolgimento delle scuole della città in attività e progetti. L’obiettivo è costruire una progettualità che metta in valore il ruolo dello sport nella comunità e per la comunità con progetti inclusivi, accessibili e partecipati.

Del canone annuale di 68.000 euro (da indicizzarsi annualmente sulla base Istat) che la Reggiana verserà al Comune, 38.000 euro annui saranno infatti destinati ad attività sociali aventi rilevanza di pubblica utilità ed educative nei confronti delle fasce giovanili e delle scuole del quartiere adiacente la zona di via Agosti e via Mogadiscio.

A riguardo le parti sottoscriveranno un apposito contratto di servizio nel quale verranno elencate le tipologie di attività di utilità sociale.

L’impegno del Comune

Contestualmente alla concessione degli impianti alla Ac Reggiana, il Comune ha deciso di intervenire autonomamente per la riqualificazione di alcuni spazi dell’area sportiva di via Agosti-via Mogadiscio. Per questi interventi il Comune investirà complessivamente circa due milioni di euro, di cui 1,5 dei quali finanziati dal Credito sportivo.

Nel primo stralcio di lavori, in partenza a gennaio 2022, verrà realizzata, accanto ai vecchi spogliatoi, una nuova struttura di 850 metri quadrati destinata ad ospitare servizi, nuovi spogliatoi, una palestra coperta attrezzata, funzionale anche ad attività di riabilitazione e fisioterapia, attività sociali ed educative. Tali spazi saranno ricavati collocando in quest’area la tensostruttura che è stata utilizzata come aula speciale per il processo Aemilia, restituendo quindi a questo manufatto una seconda vita a servizio della comunità. La disponibilità, fra l’altro, di nuovi spazi spogliatoio consentirà di poter utilizzare in contemporanea i diversi campi sportivi presenti nell’area, contrariamente a quanto accade oggi ove il limite massimo di utilizzo è di tre campi per volta.

Sempre nell’ambito del primo stralcio, verranno realizzati anche un campo in erba sintetica (dimensioni 105 per 68 metri) per il Calcio e un campo in erba naturale (120 per 60 metri) attrezzato per il Football americano. I lavori di questo intervento partiranno a maggio 2022 per concludersi nel corso dell’estate 2022.

Il secondo tralcio di interventi, dedicato al completamento delle dotazioni a servizio dell’area sportiva, prevede invece la realizzazione di un parcheggio da una quarantina di posti auto su via Adua, quale ulteriore dotazione utile per atleti, personale tecnico e spettatori; l’installazione di un impianto fotovoltaico e degli impianti di illuminazione del campo da allenamento in erba artificiale, del campo da allenamento per i campi in erba naturale destinati all’allenamento del football americano, l’integrazione dell’illuminazione nei campi da allenamento a 7 vicini all’oratorio Don Bosco, la sistemazione delle aree cortilive degli spogliatoi, realizzazione percorsi, cancelli ecc., la sostituzione delle recinzioni esistenti ed ammalorate che perimetrano il futuro campo in erba sintetica.

Il contributo che sarà richiesto agli affidatari della gestione degli impianti, permette al Comune di rientrare in parte dell’investimento fatto. Al contempo con questo investimento si sarà restituito alla città un quadrante pienamente funzionante dove sono insediate attività sportive e ricreative che contribuiscono a rendere l’area più viva e maggiormente attrattiva.