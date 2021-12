Campegine, incidente fra due auto: 2 feriti

CAMPEGINE (Reggio Emilia) – Un 43enne di Reggio Emilia e una 56enne di Novellara sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamattina alle 6 a Campegine in via Amendola. La Bmw condotta dal 43enne, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, ha tamponato la Fiat Ulisse che la precedeva guidata da un 56enne di Novellara che stava svoltando nel caseificio. Sul posto sono arrivati i militari di Cadelbosco Sopra e i sanitari inviati dal 118. I due feriti non hanno riportato ferite gravi nell’incidente. Sulla dinmaica sono in corso gli accertamente da parte dei carabinieri di Cadelbosco Sopra.