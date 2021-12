Camera del lavoro in lutto per la morte di Gianni Capiluppi

REGGIO EMILIA – La Camera del Lavoro di Reggio Emilia “esprime il suo più profondo cordoglio” per la scomparsa di Gianni Capiluppi morto a 75 anni. Scrive il sindacato: “Una storia, quella di Gianni, fatta di militanza e condivisa per lunghi anni con il sindacato”.

Capiluppi aveva iniziato fin da giovane la sua militanza nella Fgci e poi nel Pci. Era stato assunto alla Bcs Ferrari di Luzzara come impiegato e lì era stato eletto delegato sindacale in rappresentanza degli impiegati, cosa inusuale per quei tempi. Si era interessato alla condizione dei lavoratori, al rapporto tra lavoro e condizione esistenziale, arricchendo sempre di spunti di riflessione il dibattito in fabbrica.

Nel 1978 era stato distaccato alla Flm ed era diventato, per alcuni anni, segretario della zona di Guastalla. Poi era passato alla Federbraccianti dove era rimasto fino alla fine degli anni ‘80. Era rientrato in azienda ed era andato pensione nel 1999.

Ricorda il sindacato:”Compagno coerente con le sue idee di difesa dei più deboli e dei lavoratori, sempre iscritto alla Cgil: prima alla Fiom e poi allo Spi. A sua moglie Piera e ai familiari l’abbraccio commosso di tutta la Camera del Lavoro”. I funerali oggi a Coviolo.