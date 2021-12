Caja: “Vogliosi di disputare una grande partita”

REGGIO EMILIA – Torna la serie A per la Unahotels: i biancorossi scenderanno in campo domani alle 18 alla Vitifrigo Arena per affrontare, nella dodicesima giornata di campionato, i padroni di casa della Carpegna Prosciutto Pesaro.

Queste le parole di coach Caja: “Pesaro ha cambiato marcia nelle ultime partite con tre vittorie consecutive, frutto di un apprendimento del lavoro del nuovo coach Banchi. Sono secondi per palle recuperate di tuta la Serie A, frutto di una difesa molto attenta ed aggressiva, mentre in attacco hanno equilibrio tra il coinvolgimento di tiratori perimetrali come Delfino, Lamb o i miei due “ex” Larson e Tambone, ed il grande atletismo di Jones sotto canestro. Sarà quindi necessario per noi disputare una partita pulita offensivamente, controllando le nostre palle perse e finalizzare poi l’opera facendo un buon lavoro sotto i tabelloni, essendo Pesaro seconda anche nella graduatoria dei rimbalzi offensivi. Le ultime tre vittorie tra coppa e campionato ci hanno dato morale, sappiamo di non essere in un momento di grande brillantezza fisicamente, ma vogliamo dare fondo a tutte le nostre energie anche perché poi avremo una settimana intera per recuperare bene. Siamo pronti, sento nei miei ragazzi grande coinvolgimento, sono consapevoli di quello che servirà per vincere e vogliosi di disputare una grande partita”.

La gara sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Paternicò, Paglialunga e Borgo e verrà trasmessa in esclusiva su Discovery+.