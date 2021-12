Caduti di San Maurizio, vandali imbrattano il monumento

REGGIO EMILIA – Il monumento ai caduti di San Maurizio, collocato sulla via Emilia vicino al Mauriziano, e’ stato imbrattato con vernice nera e con scritte che inneggiano a Stalin. Il cippo è dedicato ai caduti della guerra 1915-1918, alle guerre 1935-1945, ai caduti civili e alla guerra di liberazione. L’Anpi organizza per questa mattina alle 11 un presidio per manifestare “lo sdegno e la condanna del vile gesto proprio di una mentalita’ violenta come era quella del fascismo che i martiri, ricordati nel monumento, hanno combattuto e hanno dato la loro vita per sconfiggerlo e riconquistare la liberta’ di tutti”.