Cadelbosco Sopra, auto ribaltata: grave un 41enne

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Un 41enne è finito in gravi condizioni al Santa Maria Nuova dopo che la sua auto si è cappottata stanotte, verso le 4, in via Tasso, all’altezza dell’incrocio con via Dante Alighieri, a Cadelbosco Sopra.

Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e l’automedica. Le condizioni dell’uomo sono sembrate subito gravi: il 41enne è stato caricato sul mezzo e portato all’ospedale I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra.

Verso le tre, i soccorritori erano intervenuti a Massenzatico, in via Mozart, sempre per un’auto finita fuori strada. Il conducente, ferito in modo più lieve, è stato portato anche lui al Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità.