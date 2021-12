Buon Natale da Reggio Sera, che una luce verde scaldi i vostri cuori

REGGIO EMILIA – Reggio Sera ha cambiato la propria immagine di copertina su Facebook dedicandola ai migranti che trascorreranno questo Natale al freddo e al gelo al confine fra la Bielorussia e la Polonia. Migliaia di persone intrappolate in questa terra di nessuno che, meglio di chiunque altro, oggi rappresentano oggi il senso della Natività.

Invitiamo tutti i lettori ad accendere, nelle loro case e nei loro cuori, una luce verde, imitando quei cittadini polacchi che, sfidando le autorità, appendono lumi alle proprie finestre per offrire un aiuto a un popolo di migranti disperati e affamati. La tragedia che si sta consumando in quei boschi, di questi migranti braccati ai confini dell’Europa, avviene per colpa di un dittatore spregiudicato, ma si verifica anche, purtroppo, nell’indifferenza dell’Unione europea che non riesce a risolvere la situazione al di là di qualche inefficace dichiarazione di principio.

Sappiamo che, in questi momenti difficili, molti di voi avranno altro a cui pensare. Tuttavia, se ci riflettete, i disagi che stiamo affrontando durante la pandemia non sono niente in confronto alle sofferenze di persone che, in queste ore, stanno rischiando di morire di freddo e di stenti in quei boschi gelidi.

Il nostro giornale, in questi giorni, continuerà ad informarvi ma con aggiornamenti ridotti, rispetto al solito, il 25 e il 26 dicembre. L’attività riprenderà a pieno ritmo a partire dal 27 gennaio. Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale. Auguri di cuore.