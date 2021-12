Botti di Capodanno, la new entry è la bomba D10S

REGGIO EMILIA – La pandemia e le limitazioni delle Feste non hanno fermato il lavoro dei fuochisti, già pronti da inizio dicembre a mettere sul mercato, quello nero, la grande novità del 2021: si tratta dell’immancabile botto dedicato a Maradona: una sorta di “cobra”, ma rivestito coi colori della Nazionale Argentina e la scritta D10s, il tetragramma in cui la parola spagnola Dios si fonde col numero 10, quello che l’asso argentino portava sulla maglia. Un ordigno che può contenere sino a 800 grammi di miscuglio esplosivo.

Per questo, come sempre, in prossimità delle festività di fine anno il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia promuove la campagna di sensibilizzazione “Usa la testa non rovinarti la festa”, rivolta soprattutto ai giovani, per educarli al corretto uso dei fuochi pirotecnici legali e disincentivare l’acquisto dei pericolosissimi fuochi illegali, che spesso provocano tante vittime, specie nei giovani in età adolescenziale. Anche quest’anno, il campionario dei fuochi d’artificio è assortito, ma anche estremamente pericoloso, specie di quelli proibiti.

”La battaglia – precisano dal Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia – potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione e non a fatalità”.