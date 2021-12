Boretto, camion contro auto: muore un 64enne

BORETTO (Reggio Emilia) – Un camionista ucraino di 64 anni, che lavorava per un’azienda di Viadana, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, poco prima di mezzogiorno, sulla strada provinciale 111 a Santa Croce di Boretto, tra la rotonda con il Ponte di Po e la svincolo con la Sp 62. Per cause ancora in corso di accertamento il suo mezzo, che andava verso Viadana, si è scontrato contro una Ford berlina che arrivava dall’altra parte, ha sbandato e si è ribaltato a lato della strada.

Il camionista è morto sul colpo, mentre il 53enne lombardo a bordo della Ford è rimasto ferito gravemente ed è stato portato al Maggiore di Parma dall’elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia dell’Unione Bassa reggiana che ora dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di sgombero e i rilievi.