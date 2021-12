Banda di giovani ruba telefoni in discoteca, denunciato un 17enne

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Fanno razzia di telefoni in discoteca, denunciato un 17enne che fa parte della banda. La tecnica escogitata era semplice. Mentre uno distraeva una giovane ragazza ballandole quasi addosso, l’altro con un una mossa repentina le strappava il cellulare dalle mani o le sfilava il portafogli dalla borsetta. L’indagine che ha portato a denunciare un 17enne della provincia di Modena è stata avviata lo scorso ottobre dai carabinieri della stazione di Carpineti.

Gli uomini dell’Arma, infatti, quella notte erano stati chiamati ad intervenire nei pressi di una discoteca della vicina Castellarano perché il personale addetto alla sicurezza del locale aveva fermato un giovane indicato dalle vittime come l’autore di diversi furti all’interno della discoteca. Sul posto i militari, oltre a recuperare alcuni cellulari e i portafogli che il ragazzo aveva gettato a terra nel tentativo di disfarsene, hanno ricostruito i fatti, identificando vittime e testimoni ed acquisendo anche un video amatoriale che riprendeva i componenti della banda impegnati a distrarre le giovani ragazze.

Una lunga serie di testimonianze verbalizzate nei giorni successivi ed i riconoscimenti fotografici fatti da una buona parte di loro, hanno quindi permesso di accertare come almeno il 17enne modenese facesse parte della banda che aveva messo in atto la razzia. Ieri, ultimati gli accertamenti il giovane è stato denunciato per furto e ricettazione in concorso. La refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari.