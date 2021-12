Archiviata l’inchiesta su Carola Rackete: “Fece il suo dovere”

ROMA – Secondo la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, la comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, fece “il suo dovere” salvando migranti in difficoltà e non commise alcun reato entrando in porto a Lampedusa con i naufraghi soccorsi.

La gip ha accolto la richiesta di archiviazione nei confronti di Rackete. Sea Watch sui propri social esulta: “Cade anche l’ultima accusa. Abbattuto il muro del Decreto Sicurezza bis”.