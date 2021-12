Airone Seafood sponsor dell’Asd Atletica Reggio

REGGIO EMILIA – Airone Seafood, azienda produttrice di conserve ittiche, è il nuovo sponsor dell’Asd Atletica Reggio. Airone Seafood e l’Asd Reggio condividono da sempre i medesimi valori. Sostenere l’importanza sociale e psicofisica dello sport è uno degli aspetti che le due realtà reggiane hanno in comune, consapevoli della necessità di una corretta alimentazione e di un’attività sportiva che favorisca il benessere quotidiano.

Questa nuova sponsorizzazione conferma l’attenzione allo sport di Airone Seafood: “Volevamo essere vicini al territorio e l’Asd Atletica Reggio sposa appieno il nostro progetto di vicinanza e sostenibilità” – Sergio Tommasini, Amministratore Delegato Airone Seafood continua: “Sono già presidente della canottieri Sanremo, ecco perché questo nuovo impegno assunto dall’azienda nei confronti di una realtà sportiva, si inserisce in un filone di continuità”.

Gli fa eco Dante Bigi, presidente di Airone Seafood: “La nostra azienda è caratterizzata da un genoma Italo-africano, che nasce e si afferma a livello commerciale qui a Reggio Emilia, pertanto è per noi un orgoglio poter supportare un progetto come quello intrapreso da Paolo Codeluppi e dall’Asd Atletica Reggio”.

“Il nostro è un progetto giovane, dedicato e pensato per i giovani” – afferma Paolo Codeluppi, presidente Asd Atletica Reggio, che aggiunge: “Attualmente contiamo 800 iscritti e siamo focalizzati soprattutto nell’educare le famiglie e i ragazzi ad uno stile di vita sano. Il tonno è per eccellenza uno dei prodotti indicati per una dieta sportiva e non solo. Airone è perfettamente in linea con la nostra filosofia”.

Tra i pilastri di uno stile di vita corretto, al primo posto c’è una sana alimentazione, subito seguita dal praticare sport almeno una volta a settimana. Ecco perché è sempre più importante adottare comportamenti consapevoli sia a tavola che fuori, e i giovani rappresentano un investimento concreto per il futuro. Una partnership che mette al centro proprio le nuove generazioni, per educare ad uno stile di vita sano i cittadini di domani.

Una buona alimentazione è fondamentale da molti punti di vista, Airone Seafood con questa nuova sponsorizzazione conferma la sua attenzione allo sport e ai corretti stili di vita, in particolare, la gamma Maremì di Airone è una linea di prodotti ideale per gli sportivi. Il tonno, infatti, è un alimento fondamentale per chi svolge attività, grazie all’apporto di vitamine B12, PP, D ed E, ma anche di proteine nobili e acidi grassi omega-3, fondamentali per chi pratica sport sia in maniera agonistica che dilettantistica.