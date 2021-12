REGGIO EMILIA – La Reggiana vince 2-1 contro la Fermana e resta in testa alla classifica appaiata con il Modena, a 39 punti, che ha vinto a Imola 2-1 dopo essere stato in svantaggio. Segue il Cesena a 35 punti (foto Bucaria).

La partita inizia subito bene per i granata che al 10′ vanno in vantaggio con un gol di testa di Lanini dopo un’azione personale di Luciani. La Fermana, però, non ci sta e al 33′, complice una distrazione difensiva della Reggiana, trova la rete del pareggio con Nepi bravo a concretizzare un assist di Pannitteri.

I granata reagiscono e hanno l’occasione di portarsi in vantaggio grazie ad un rigore che, purtroppo, Zamparo si fa parare da Ginestra. Gli ospiti vanno in svantaggio negli ultimi minuti della prima frazione di gioco quando Libutti al 43’ sigla, sempre di testa, la rete del vantaggio.

Nella ripresa il match sembra abbastanza equilibrato ma, al 60’, arriva l’espulsione del gialloblù Mbaye, colpevole di aver alzato un po’ troppo il braccio nei confronti dell’avversario. In superiorità numerica i granata ne approfittano: al 65′ c’è una bellissima giocata di Lanini che in area si alza da solo la palla per poi calciarla a rete. Ancora una volta gran parata di Ginestra. Poi la Reggiana controlla la partita e porta a casa i tre punti.

Il tabellino

REGGIANA-FERMANA 2-1

REGGIANA: Voltolini; Luciani, Camigliano, Cauz, Libutti, Radrezza (67’ Muroni), Cigarini, Rossi (84’ Sciaudone), Contessa; Zamparo, Lanini (84’ Rosafio). All. Diana

FERMANA: Ginestra; Alagna, Urbinati, Scrosta (74’ Capece); Rossoni, Mbaye, Graziano (74’ Marchi), Rodio; Pannitteri, Frediani (74’ Mordini); Nepi (87’ Bolsius). All. Riolfo

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore

RETI: 10’ Lanini, 33’ Nepi, 43’ Libutti

NOTE: ammoniti Radrezza. Graziano, Scrosta, Capece, Valtolini, Urbinati. Espulso al 15’ st Mbaye