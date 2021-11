Vittoria sul filo di lana per la Unahotels contro il Saratov

REGGIO EMILIA – Vittoria sul filo di lana per la Unahotels che, alla Unipol Arena, batte 80-77 i russi dell’Avtodor Saratov, raggiungendoli in vetta al Gruppo D di Fiba Europe Cup (4-1). Il successo dei biancorossi giunge al termine di un match equilibrato, chiuso dalle due squadre sul 36-39 per gli ospiti a fine primo tempo, e sul 57-60 sempre per i ragazzi di coach Rajkovikj al 30′.

A decidere tutto è il quarto conclusivo in cui, dopo un parziale di 8-0 in apertura dei biancorossi, si arriva punto a punto fino all’ultimo minuto, con Chery che mette la bomba del 76-77 Saratov (1’01” sul cronometro). La Unahotels raggiunge la parità sul 77-77 con un 1/2 di Crawford a 36″ dalla fine.

Poi c’è una tripla sbagliata da Funderburk. Caja chiama time-out. Mancano 14″ e, in seguito alla rimessa, ecco la tripla decisiva di Justin Johnson (7″ sul cronometro), che subisce anche fallo da Funderburk. Il #23 di Reggio Emilia sbaglia il libero supplementare, ma l’Avtodor non riesce ad andare al tiro e finisce 80-77.

Qualificati alla seconda fase del torneo, i biancorossi si giocheranno il primo posto mercoledì sul campo del Saragozza.

TABELLINI

PALLACANESTRO REGGIANA – AVTODOR SARATOV 80-77

PARZIALI: 18-15; 18-24; 21-21; 23-17.

REGGIANA: Thompson Jr. 4, Hopkins 14, Candi 22, Baldi Rossi, Crawford 5, Colombo, Cinciarini 16 (14 assist), Justin Johnson 17, Bonacini, Diouf 2. All. Attilio Caja.

SARATOV: Funderburk 10, Pranauskis, Sakic 9, Chery 9, Petenev, Minchenko 3, Kvitkovskikh 2, Scrubb 11, Kolesnikov 4, Sergeev 5, Jerrett 7, Jaron Johnson 17. All. Emil Rajkovikj.