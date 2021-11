Via Menotti, auto distrutta dalle fiamme

REGGIO EMILIA – Un nuovo incendio ai danni di un’auto è scoppiato nella notte a Reggio Emilia. E’ il secondo in due giorni. Le fiamme, in particolare, hanno avvilluppato una Fiat 500 X parcheggiata in via Ciro Menotti, nella zona del vecchio stadio Mirabello. Personale della Questura è intervenuto verso mezzanotte e mezza, trovando già sul posto i vigili del fuoco intenti a spegnere il rogo.

Sul posto anche un uomo di nazionalità ucraina cha ha riferito di essersi accorto dell’incendio mentre fumava una sigaretta dal balcone di casa. Il proprietario della vettura danneggiata è stato rintracciato e avvisato. Sull’origine del rogo sono al momento in corso accertamenti.

E’ stato invece doloso quello che si è sprigionato la scorsa notte in via Filippo Re, in pieno centro storico, in una delle zona “calde” per quanto riguarda atti di microcriminalità, vandalismi, e risse tra baby gang negli ultimi mesi. In questo caso le auto distrutte sono state 3 e altrettante danneggiate.