Via Mafalda di Savoia, auto a fuoco nella notte

REGGIO EMILIA – Un’auto è andata a fuoco, stanotte verso le 4, in via Mafalda di Savoia nella zona fra il Carrozzone e Cavazzoli. Ad andare distrutta è stata una Ford Focus di proprietà di un 47enne veneziano. Le fiamme hanno lambito anche una Renault Clio di un cittadino senegalese 53enne che è rimasta lievemente danneggiata. Non si esclude il dolo. I danni causati dall’incendio sono in corso di valutazione. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco dalla centrale per spegnere le fiamme. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Reggio Emilia.