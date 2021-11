Via Farini, si accampa con una tenda: denunciato

REGGIO EMILIA – Si accampa con una tenda in via Farini a Reggio e aggredisce i carabinieri che lo controllano: denunciato un 54enne olandese per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato controllato intorno alle 20 di ieri sera dai carabinieri della sezione radiomobile nella centralissima via Farini, dove si era accampato con una tenda.

A un certo punto ha tentato di riappropriarsi del proprio documento precedentemente consegnato, al fine di sottrarsi al controllo e impedire la propria identificazione e si è scagliato contro il capo equipaggio afferrandolo, strattonandolo e cercando di infrangere il finestrino della vettura di servizio.

I militari hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per avere la meglio sull’olandese che è stato denunciato. L’uomo è stato portato dal personale medico nel pronto soccorso per lenire le irritazioni dovute all’uso dello spray, ma poi ha rifiutato le cure mediche allontanandosi volontariamente dalla struttura.