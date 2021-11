Vezzano, monossido di carbonio: in cinque all’ospedale

VEZZANO (Reggio Emilia) – Monossido di carbonio, in cinque all’ospedale. ). Potrebbe essere ricondotta alla combustione dei carboni accesi su una stufa a legna, accesa per riscaldare gli ambienti, o al probabile malfunzionamento di una caldaia a gas di un’abitazione in Via Provinciale della frazione di Sedrio di Vezzano le cause che hanno portato 5 persone a finire in ospedale di cui una trasportata alla camera iperbarica di Fidenza e le restanti 4 ricorse all’ospedale per i controlli.

L’allarme al 118 è giunto poco dopo le 18 di ieri a causa dei malori avvertiti dai presenti (3 uomini e due donne). Sul posto oltre ai sanitari e ai carabinieri di Correggio anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia da cui rilievi è emersa che la presenza di monossido di carbonio era cinque volte superiore al limite consentito. Gli operanti, in attesa che si accertino le cause, hanno precluso l’utilizzo della stufa a legna e della caldaia a gas