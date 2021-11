Uisp in cammino contro la violenza sulle donne

REGGIO EMILIA – “Appese a un filo” è il nome che mesi fa Uisp scelse di dare alla camminata simbolica organizzata per sabato 27 Novembre insieme a Giuliana Reggio per ricordare la figlia Jessica Filianti, morta per mano del suo ex fidanzato e con lei tutte le donne vittime di violenza. Un titolo tristemente aderente alla realtà e alla condizione in cui può trovarsi una donna quando un uomo decide di perseguitarla fino alla morte, come è stato nel caso di Jessica, Juana Cecilia e migliaia di altre donne.

È per loro che sabato 27 novembre la Uisp di Reggio Emilia camminerà con quante e quanti vorranno unirsi al corteo guidato da Giuliana Reggio in partenza alle 17:30 (ritrovo ore 17:00) dalla sede del Comitato in via Tamburini, 5 per giungere alle 18:30 in Polveriera.

La prima tappa del corteo, riconoscibile da un filo di luci rosse, sarà proprio al parco dedicato a Jessica in zona stadio Mirabello dove Patty Garofoli le dedicherà le prime letture prima di proseguire e raggiungere la Polveriera con altre letture sul tema del femminicidio a cura, questa volta, di Monica Franzoni e Sabrina Iotti.

Il Comitato invita tutti a partecipare indossando qualcosa di rosso in segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Al termine della camminata i partecipanti troveranno nei locali della Polveriera i bracciali rossi e gli altri gadget realizzati dai detenuti e dalle detenute del carcere di Reggio Emilia in collaborazione con l’Istituto Don Zefirino della Casa Circondariale per sostenere i progetti delle associazioni Papa Giovanni XXIII e CIPM Emilia, che operano all’interno del carcere per il recupero degli uomini violenti e l’acquisto di oggetti utili alla vita dei detenuti.

Accorate le parole del Presidente Azio Minardi: “Anche la Uisp di Reggio Emilia chiede ai propri soci e amici di mobilitarsi e dare un segnale a questa intollerabile violenza e barbarie culturale cui ancora oggi sono sottoposte tante donne. Chiediamo a tutti di unirsi sabato per una camminata di solidarietà e di sostegno attivo alle donne e a coloro che soffrono per discriminazioni, sopraffazione o prepotenze di ogni tipo: non lasciamo solo chi trova il coraggio di denunciare e di ribellarsi”

L’iniziativa – patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Reggio Emilia – rientra nel calendario delle attività promosse dal progetto Uisp “Differenze in Gioco, Sport libera tutt*” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la legge 6/2014 per la parità e contro le discriminazioni di genere e all’interno della Rassegna “Trecentosessantacinque Giorni Donna” del Comune di Reggio Emilia.