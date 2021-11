Tenta di strangolare la moglie durante una lite, arrestato

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Nel tardo pomeriggio di sabato i carabinieri della stazione di Novellara, supportati dai colleghi di Fabbrico, hanno arrestato un 41enne con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo al culmine di una lite scaturita per futili motivi ha afferrato la moglie al collo nel tentativo di strangolarla.

La donna, riuscita a divincolarsi, è uscita di casa e ha raggiunto un vicino bar, da dove ha contattato il 112 per chiedere aiuto. I militari, intervenuti sul posto, dopo aver disposto il trasporto della donna in ospedale, trattenuta in osservazione, hanno rintracciato il marito – peraltro già denunciato in stato di libertà per maltrattamenti nei confronti della moglie – e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il 41enne è stato portato in carcere.