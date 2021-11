Tenta di rubare cosmetici con la borsa schermata: denunciata

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Alla Coop con la borsa schermata per rubare i cosmetici: casalinga 34enne bresciana denunciata dai carabinieri di Novellara per tentato furto aggravato. La donna, insieme a un uomo, mercoledì mattina è entrata alla Coop di Novellara. I due sonostati notati da un addetto mentre si aggiravano nel reparto cosmesi in modo sospetto e sono stati tenuti sotto controllo mentre la responsabile chiamava i carabinieri.

I due hanno capito di essere stati scoperti mentre., immortalati dalle telecamere, mettevano nella borsa schermata i prodotti cosmetici e così hanno lasciato tutto lì e hanno preso strade differenti: l’uomo è uscito senza spesa, mentre la donna si è messa in fila alle casse pagando la merce riposta nel carrello.

All’uscita è stata fermata dai carabinieri di Novellara, nel frattempo giunti sul posto, che la trovavano in possesso della spesa regolarmente acquistata, ma anche di una borsa con una schermatura che, come poi rivelato dalle telecamere, serviva per rubare i cosmetici. La borsa è stata sequestrata e la donna è stata denunciata. Ora i militari stanno cercando l’uomo che era con lei che è riuscito a fuggire.