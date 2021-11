Stretta del Viminale: via le manifestazioni ‘No Green pass’ dai centri storici

ROMA – “Le manifestazioni cosiddette ‘no pass’ stanno paralizzando ogni sabato, da settimane, il centro storico di tante città, creando disagi a cittadini e commercianti, oltre a generare assembramenti tra non vaccinati. Per ovviare a questi disagi il ministero dell’Interno ha varato una ‘stretta’ e stabilito regole nuove: sono concessi solo sit-in e fuori dai centri storici“. Così in una nota il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

“Vista la risalita dei contagi saranno anche intensificati i controlli sul Green pass. Vanno mantenute le misure di prevenzione in atto e le persone devono essere incentivate a vaccinarsi– dice Sibilia- Non possiamo correre il rischio di dover fronteggiare nuove emergenze, come altri Paesi UE stanno sperimentando. Ne va della salute pubblica e dell’economia del Paese”.

E se non si rispettassero le regole e si facesse il corteo? “Si interromperà la manifestazione perché si contravverrebbe alla legge. In quel caso ci sono le forze dell’ordine”. Anche le manifestazioni in forma statica, come i sit in, possono esser pericolosi per i contagi. In questi casi “si devono tenere le distanze ed indossare la mascherina laddove ci sono assembramenti”, dice Sibilia a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Qualcuno potrebbe lamentarsi che impedire i cortei rappresenti una limitazione della libertà.

“Siamo a 15 settimane di fila di cortei con situazioni che sfociano nella cronaca di ogni giorno, creando problemi alla sicurezza pubblica. Mi auguro – ha concluso Sibilia a Rai Radio1 – siano misure momentanee e circoscritte” (Fonte Dire).