Sinistra italiana, un incontro per parlare della Next generation tax

REGGIO EMILIA – Mercoledì 17 novembre, continuano le serate del “Mercoledì in via Zandonai” con la presentazione della legge di iniziativa popolare di Sinistra Italiana: Next Generation Tax. La proposta di legge propone una minima tassa in più solo al 5% dei cittadini italiani che hanno un reddito altissimo che potrebbero contribuire con un minimo importo al futuro delle nuove generazioni.

Infatti la legge prevede di utilizzare il ricavato di questa tassa, circa 10 miliardi, per rendere gratuiti tutti i cicli scolastici, Università compresa, il trasporto pubblico per gli studenti pendolari, per eliminare l’Imu e le imposte di bollo su titoli e conti correnti per tutti e per cercare di garantire le future pensioni.

L’incontro si svolgerà alle 20.30 in via Zandonai 27 con Giovanni Paglia della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Michele Bonforte Segretario Regionale Sinistra Italiana Emilia Romagna, Valerio Bondi della Segreteria provinciale CGIL Reggio Emilia.

Per poter depositare in Parlamento la proposta di legge, Sinistra Italiana sta raccogliendo le firme necessarie. Chi è interessato, può firmare in presenza, in tutti i Comuni o on line sul sito: https://ngtax.it/firma-online/.

“Mercoledì in via Zandonai” è un’occasione per discutere ed eventualmente per firmare.