Segreteria Pd, Cavallaro sfida Gazza

REGGIO EMILIA – Colpo di scena nella partita per l’elezione del nuovo segretario provinciale del Pd di Reggio Emilia. A pochi minuti dalla chiusura dei termini per presentare le candidature (che scadono a mezzogiorno di oggi, ndr) ha infatti annunciato la sua il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro. Il lettiano va così a “rompere le uova nel paniere” di Massimo Gazza, ex sindaco di Boretto ed ex esponente dell’area renziana, che, dopo il ritiro di Ilenia Malavasi, era rimasto l’unico in corsa.

Gazza, per dimostrare l’ampia convergenza sul suo nome, ha presentato circa 800 firme contro le 105 minime richieste per candidarsi. Avrà ora invece come concorrente il primo cittadino che, oltre ad essere molto stimato dai rubieresi, gode di un seguito significativo all’interno del partito. “Ci stimiamo, Massimo Gazza ed io. Vogliamo fare un bel congresso”, commenta Cavallaro.

“Mi servono consigli, idee: ringrazio della fiducia che mi avete riservato e con cui mi avete convinto ad affrontare questa avventura. Speriamo di far bene ed essere utili a tutti”, aggiunge il sindaco. L’elezione del nuovo segretario dei dem reggiani è prevista per il 18 dicembre.