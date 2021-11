CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Scontro tra due auto questa mattina, verso le 5,30, in via Fratelli Cervi a Cadelbosco Sopra: grave un 25enne di Castelnovo Sotto. La sua Renault Clio, mentre viaggiava in direzione di Castelnovo Sotto, per cause ancora vaglio dei carabinieri di Gattatico, si è scontrata con un’Audi A5 guidata da un 43enne di Reggio Emilia che arrivava dalla direzione opposta.

Un impatto violento al termine del quale il 25enne ha riportato gravi lesioni. Sul posto sono arrivati i sanitari inviati dal 118 che lo hanno portato al Santa Maria Nuova dove ora è ricoverato in prognosi riservata, mentre il 43enne è rimasto ferito in maniera meno grave. Sul posto intervenivano anche due squadre dei vigili del fuoco di Reggio Emilia per estrarre il giovane dalle lamiere.