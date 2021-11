Scandiano, tentato furto con spaccata in un bar

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Furto con spaccata, stanotte, al Ristobar da Giò in via Brolo a Scandiano. I ladri, dopo aver sfondato la vetrata della porta e della finestra che danno accesso alla sala slot del bar, hanno cercato di entrare senza riuscirvi. I danni cagionati per la perpetrazione del tentato furto sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Scandiano per tentato furto aggravato contro ignoti.