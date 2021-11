SCANDIANO (Reggio Emilia) – Questa mattina, intorno alle 9,30, i carabinieri della stazione di Albinea sono intervenuti in via Munari del comune di Scandiano per un incidente stradale. Una Ford Fiesta condotta da un 24enne di Albinea, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva la provinciale, denominata in quel tratto via Munari, ha perso il controllo del mezzo ed è andata fuori strada colpendo un blocco di cemento armato. Il giovane soccorso dal 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza, è stato portato al Santa Maria Nuova. Sul posto anche i vigili del fuoco e l’elisoccorso.