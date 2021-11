SCANDIANO (Reggio Emilia) – Il tetto di una abitazione in via delle Scuole a Scandiano è andato a fuoco ieri sera. L’incendio è partito dalla canna fumaria e ha coinvolto il tetto in laterizio e la struttura di appoggio della copertura in legno. Sono uscite in tutto cinque squadre dei vigili del fuoco tra cui quella di Sassuolo e quella dei volontari di Luzzara. Si segnalano danni rilevanti allo strato piu esterno del tetto, ma l’abitazione è rimasta indenne e fruibile.

